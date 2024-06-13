Двойной удар: школьница с черным поясом по тхэквондо сдала ЦЭ на 100 баллов

«До сих пор не верится, если честно. Но могу сказать, что задания были довольно простыми — исключительно школьная программа. Я все знала и чувствовала себя уверенно. Тест по математике я решила за полтора часа, но потом проверяла-проверяла-проверяла. Когда пишешь, вроде бы не волнительно, находишься в своем мире. Но когда приходит время вносить ответы в бланк — очень руки трясутся. Потому что бланк всего один, права на ошибку нет», — говорит 11-классница.