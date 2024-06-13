Двойной удар: школьница с черным поясом по тхэквондо сдала ЦЭ на 100 баллов

Спортсменка Диана Жерносек сдавала два централизованных экзамена — по математике и русскому языку. Казалось бы, невозможно быть одновременно гуманитарием и отличником в точных науках. Но у Дианы это получилось.
Выпускница рассказала Sputnik о том, как готовилась к одним из главных испытаний в ее жизни, поделилась ожиданиями от предстоящих результатов ЦТ и планами на поступление.
Математику люблю с детского сада
Диана признается: последние два года она буквально зубрила учебники и конспекты, чтобы подойти к экзаменам в лучшей форме.
«Два года усердной работы, не вылезая из книжек, в том числе и по ночам. Мои родители уезжали на отдых или в гости к друзьям, а я оставалась дома и училась», — рассказывает выпускница Лепельской гимназии имени И. М. Ерашова.
Девушка специально старалась не болеть, чтобы не пропускать уроки. К экзаменам готовилась без репетитора — хватало факультативных знаний.
«Дополнительные занятия были каждую неделю по два часа. Где-то было по два урока математики, а когда накладывался еще и факультатив — получилось три занятия подряд. Плюс самообразование, конечно. Этого было более, чем достаточно для подготовки», — отмечает Диана.
По ее словам, математику она полюбила еще в детском садике, а к русскому языку «прикипела» в пятом классе. Впрочем, с любым предметом у школьницы хорошие отношения: средний балл в аттестате — 10,0.
Экзамены — легкотня!
Диана шесть раз участвовала в репетиционном тестировании. Результаты были разные: 92, 86, 87, 100… Но чтобы две «сотки» подряд — никогда.
«До сих пор не верится, если честно. Но могу сказать, что задания были довольно простыми — исключительно школьная программа. Я все знала и чувствовала себя уверенно. Тест по математике я решила за полтора часа, но потом проверяла-проверяла-проверяла. Когда пишешь, вроде бы не волнительно, находишься в своем мире. Но когда приходит время вносить ответы в бланк — очень руки трясутся. Потому что бланк всего один, права на ошибку нет», — говорит 11-классница.
Помимо двух ЦЭ, девушка сдавала одно ЦТ для поступления в вуз. Тестирование писала по английскому языку, результаты должны быть со дня на день. По ее собственным ощущениям, результаты будут ниже, чем по предметам на ЦЭ.
Черный пояс получила год назад
Девушка признается, что помимо учебы, ей удается еще и заниматься спортом. Шутка ли — в прошлом году школьница получила черный пояс по тхэквондо. Боевыми искусствами Диана занимается с детства и к этому моменту уже успела стать настоящим мастером.
«Со своей командой регулярно выезжаем на соревнования. Последний год, правда, я не участвовала, а больше судила. Не исключено, что дальше буду развиваться именно в этом направлении», — отмечает она. Будущий аудитор.
О своих планах на это лето Диана говорит так: поступить в университет и наконец отдохнуть. Где будет дальше учиться отличница?
«Поступать я собираюсь в Минск. Пока думаю, но в приоритете БГУ, экономический факультет, специальность “государственный аудит”. Потому что чистая экономика — это будет сложно даже для меня, а покомандовать, попроверять я люблю», — смеется будущая абитуриентка.
Впрочем, она пока не знает, хватит ли ей баллов для того, чтобы поступить на бюджет.
«Где-то нужно 380, где-то 390. Но надеюсь, мне ничего не помешает», — резюмирует собеседница.