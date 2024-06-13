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Последние новости к вечеру 13 июня 2024 года

Подборка последних новостей к вечеру 13 июня 2024 года. Рассказываем, что произошло за день в России и мире. Главные события 13 июня — в проекте Новости Mail.ru.

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями к вечеру 13 июня 2024 года.

ЦБ впервые рассчитал официальный курс рубля без торгов на бирже

ЦБ впервые рассчитал курс рубля без биржевых торгов: доллар снизился до 88,21 ₽, евро до 94,83 ₽, юань до 12,04 ₽. Торги валютами перенесли на внебиржевой рынок после санкций США.

Захарова заявила о подготовке НАТО к потенциальному конфликту с Россией

МИД РФ обеспокоен действиями НАТО, США и Великобритании против России. Мария Захарова заявила, что у России нет агрессивных планов, в отличие от НАТО. Кроме того, Запад снабжает Украину оружием и планирует диверсии.

Таиланд официально уведомил МИД РФ о намерении вступить в БРИКС

Таиланд выразил намерение присоединиться к БРИКС. Министр иностранных дел Таиланда вручил письмо Сергею Лаврову на конференции в Нижнем Новгороде, где обсуждалась роль развивающихся стран в объединении.

Конфликт Пашиняна и Лукашенко в ОДКБ: что известно

Пашинян заявил, что ни он, ни представители Армении не посетят Белоруссию, пока Лукашенко у власти, из-за поддержки Беларусью Азербайджана в карабахской войне.

Всех российских теннисистов допустили до Олимпиады в Париже

Восемь россиян допущены до Олимпиады в Париже: Медведев, Рублев, Сафиуллин, Хачанов, Касаткина, Андреева, Александрова и Самсонова. МОК разрешил участие в нейтральном статусе.