Последние новости к вечеру 13 июня 2024 года

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями к вечеру 13 июня 2024 года.
ЦБ впервые рассчитал официальный курс рубля без торгов на бирже
ЦБ впервые рассчитал курс рубля без биржевых торгов: доллар снизился до 88,21 ₽, евро — до 94,83 ₽, юань — до 12,04 ₽. Торги валютами перенесли на внебиржевой рынок после санкций США.
Захарова заявила о подготовке НАТО к потенциальному конфликту с Россией
МИД РФ обеспокоен действиями НАТО, США и Великобритании против России. Мария Захарова заявила, что у России нет агрессивных планов, в отличие от НАТО. Кроме того, Запад снабжает Украину оружием и планирует диверсии.
Таиланд официально уведомил МИД РФ о намерении вступить в БРИКС
Таиланд выразил намерение присоединиться к БРИКС. Министр иностранных дел Таиланда вручил письмо Сергею Лаврову на конференции в Нижнем Новгороде, где обсуждалась роль развивающихся стран в объединении.
Конфликт Пашиняна и Лукашенко в ОДКБ: что известно
Пашинян заявил, что ни он, ни представители Армении не посетят Белоруссию, пока Лукашенко у власти, из-за поддержки Беларусью Азербайджана в карабахской войне.
Всех российских теннисистов допустили до Олимпиады в Париже
Восемь россиян допущены до Олимпиады в Париже: Медведев, Рублев, Сафиуллин, Хачанов, Касаткина, Андреева, Александрова и Самсонова. МОК разрешил участие в нейтральном статусе.