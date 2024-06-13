Пробки в Москве достигли 8 баллов вечером

По данным на 18:35, скорость автомобильного потока снижена на центральных улицах и набережных, проспекте Мира, шоссе Энтузиастов, Волоколамском, Варшавском и Ленинградском шоссе, нескольких других вылетных магистралях. Движение особенно затруднено по Садовому, Бульварному и Третьему транспортному кольцам, а также на юго-западе, западе, юге, севере и северо-западе МКАД.
«В Москве сильный ливень — рекомендуем отказаться от поездок на автомобиле и использовать метро. Из-за погодных условий возможны локальные задержки наземного транспорта. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены. Будьте внимательны, слушайте объявления водителей», — сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.