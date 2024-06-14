Федеральный Следком заинтересовался ржавой водой в омской Кормиловке

В приёмную к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину через социальную сеть «ВКонтакте» обратилась жительница посёлка Кормиловка Омской области. В обращении сказано, что в дома местных жителей долгое время поступает ржавая вода с примесями, что делает её непригодной для потребления и бытового использования. В 2023 году в Кормиловке в рамках федерального проекта «Чистая вода» начала работать локальная станция по очистке воды. Но производительность оказалась недостаточной.