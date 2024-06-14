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Федеральный Следком заинтересовался ржавой водой в омской Кормиловке

К председателю СК РФ Александру Бастрыкину с проблемой обратилась омичка.

Источник: Om1.ru

В приёмную к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину через социальную сеть «ВКонтакте» обратилась жительница посёлка Кормиловка Омской области. В обращении сказано, что в дома местных жителей долгое время поступает ржавая вода с примесями, что делает её непригодной для потребления и бытового использования. В 2023 году в Кормиловке в рамках федерального проекта «Чистая вода» начала работать локальная станция по очистке воды. Но производительность оказалась недостаточной.

Проблема с водоснабжением в Кормиловке освещалась в СМИ, а омский следственный комитет расследует уголовное дело по этому вопросу. Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Омской области Владиславу Бражникову ускорить процесс расследования уголовного дела и предоставить доклад.

СК