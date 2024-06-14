В Красноярском микрорайоне Солнечный заканчиваю строительство школы на 1100 мест

Объект готов на 82% и строительство собираются завершить в течение месяца. Планируется, что школа примет детей в новом учебном году. В помещениях проводится чистовая отделка, монтируются системы водоснабжения, водоотведения, вентиляции, электроснабжения и связи. Ведётся благоустройство территории.