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В Красноярском микрорайоне Солнечный заканчиваю строительство школы на 1100 мест

Новую школу заканчивают строить в Красноярске.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

В Солнечном завершается строительство школы на 1100 мест. Об этом рассказали в администрации Красноярска.

13 июня ход развития социальной инфраструктуры обсудили на выездном совещании губернатора края Михаила Котюкова и руководителей администрации города.

Объект готов на 82% и строительство собираются завершить в течение месяца. Планируется, что школа примет детей в новом учебном году. В помещениях проводится чистовая отделка, монтируются системы водоснабжения, водоотведения, вентиляции, электроснабжения и связи. Ведётся благоустройство территории.

В ходе выезда рассматривались вопросы улучшения дорожной инфраструктуры. На ремонт улично-дорожной сети в Солнечном в 2024 году выделено более 300 миллионов рублей.

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