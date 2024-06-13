Путин описал эпизодом из «Старика Хоттабыча» идею принудительного обучения точным наукам

Так он отреагировал на предложения директора президентского физико-математического лицея № 239 Максима Пратусевича на заседании Совета по науке и образованию.
«По поводу жесткости — вы вспомнили про старика Хоттабыча. Он, как известно, людей, которые в парикмахерской находились и подсмеивались над Волькой, превратил в баранов. Он их наказал за плохое поведение. Но у самого Вольки начала расти борода и усы. И мальчик не знал, что с этим делать. Старик [Хоттабыч] хотел как лучше, а сделал так, что ребенок не знал, как жить дальше», — напомнил глава государства эпизод из книги.
Речь идет об отрывке, в котором мальчик не мог попасть в кино из-за ограничений по возрасту: на фильм пускали только с 16 лет. Старик Хоттабыч решил выручить его: на лице у мальчика внезапно выросли борода и усы.
Путин отдельно упомянул слова Пратусевича о том, что дети и семьи должны смириться с выбором направлений, нужных для государства. «Как-то это звучит жестковато, — признался Путин. — Хотя, конечно, определенная жесткость нужна. Но как бы не получилось так, что мы хотим как лучше, а получится как всегда. Поэтому, мне думается, нужно просто создать условия для того, чтобы люди захотели. Чтобы у них мотивация возникла. А здесь, конечно, государство многое должно сделать».
Пратусевич же ошибку волшебника из книги прокомментировал с иронией. «Конечно. У старика Хоттабыча был неквалифицированный заказчик», — пошутил он. Путина эта реплика рассмешила. «Даже не буду ничего комментировать. Я с вами согласен», — с улыбкой отреагировал президент.