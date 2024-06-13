Путин описал эпизодом из «Старика Хоттабыча» идею принудительного обучения точным наукам

Путин отдельно упомянул слова Пратусевича о том, что дети и семьи должны смириться с выбором направлений, нужных для государства. «Как-то это звучит жестковато, — признался Путин. — Хотя, конечно, определенная жесткость нужна. Но как бы не получилось так, что мы хотим как лучше, а получится как всегда. Поэтому, мне думается, нужно просто создать условия для того, чтобы люди захотели. Чтобы у них мотивация возникла. А здесь, конечно, государство многое должно сделать».