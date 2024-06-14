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В Пермском краевом суде назначен новый зампредседателя

Указом президента РФ Владимиром Путиным на должность заместителя председателя Пермского краевого суда назначена Татьяна Журавлева.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает телеграм-канал суда. До этого должность зампреда занимал Игорь Челомбицкий.

Татьяна Журавлева родилась в 1979 году в Перми. В 2001 году окончила Пермский государственный университет по специальности юриспруденция. Работала старшим помощником прокурора Перми. Указом президента РФ от 5 августа 2009 года назначена судьей Мотовилихинского суда Перми. В июле 2013 года госпожа Журавлева назначена на должность заместителя председателя, а в апреле 2021 года — председателя этого суда. К назначению на должность зампредседателя Пермского краевого суда была рекомендована высшей квалификационной коллегией судей (ВККС) РФ в конце ноября 2023 года.