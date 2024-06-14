В Пермском краевом суде назначен новый зампредседателя

Татьяна Журавлева родилась в 1979 году в Перми. В 2001 году окончила Пермский государственный университет по специальности юриспруденция. Работала старшим помощником прокурора Перми. Указом президента РФ от 5 августа 2009 года назначена судьей Мотовилихинского суда Перми. В июле 2013 года госпожа Журавлева назначена на должность заместителя председателя, а в апреле 2021 года — председателя этого суда. К назначению на должность зампредседателя Пермского краевого суда была рекомендована высшей квалификационной коллегией судей (ВККС) РФ в конце ноября 2023 года.