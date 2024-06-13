Путин наградил медалями школьников, спасавших людей при теракте в Крокусе

Уточняется, что медали «За спасение погибавших» были вручены учащейся московской школы № 1900 Виктории Волчихиной, учащейся Московского государственного образовательного комплекса Елизавете Тереховой, учащемуся школы № 1191 Александру Журику и учащемуся московской школы № 1564 Артемию Филимонову.
В указе уточняется, что школьники были награждены медалями за смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях.
Напомним, что ужасный теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Группа боевиков проникла на территорию концертного зала, открыв огонь по посетителям мероприятия. Затем здание охватил пожар. В результате теракта погибло 144 человека, более 500 человек пострадали.