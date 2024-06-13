Путин наградил медалями школьников, спасавших людей при теракте в Крокусе

Напомним, что ужасный теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Группа боевиков проникла на территорию концертного зала, открыв огонь по посетителям мероприятия. Затем здание охватил пожар. В результате теракта погибло 144 человека, более 500 человек пострадали.