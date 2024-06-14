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Один из лидеров «Пармы» перешел к конкуренту

Американский легионер Би Джей Джонсон подписал контракт с «Локомотивом-Кубань» и покинул пермский клуб, сообщает пресс-служба пермского клуба.

Источник: Коммерсантъ

Би Джей Джонсон пришел в «Парму» в августе 2023 года из испанского «Бетиса», подписав контракт на один сезон. За это время он стал одним из лидеров пермского клуба.

В сезоне 2023/2024 американец принял участие в 38 матчах, где в среднем набирал 18,5 очка, 5,1 подбора и делал 1,7 перехвата. По ходу минувшего сезона форвард отметился и престижными индивидуальными наградами, в частности, был признан лучшим игроком января.

В минувшем сезоне БК «Парма» занял пятое место в чемпионате Единой лиги ВТБ, что является лучшим показателем клуба. В серии плей-офф пермяки уступили «Локомотиву-Кубань», куда как раз и перешел американский легионер «Пармы».

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