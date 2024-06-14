Новосибирцам рассказали, какое мясо полезнее всего для организма

Как утверждает диетолог Ольга Лушникова, индейка по праву считается одним из самых полезных видов мяса для человека. Она обладает целым рядом преимуществ, уточнила врач изданию NEWS.ru.
— Индейка — идеальный продукт как для людей, ведущих здоровый образ жизни, так и для тех, кто имеет проблемы со здоровьем. Главным достоинством индейки является низкое содержание жира, которое значительно ниже, чем в говядине и свинине, — говорит Лушникова.
Помимо низкой жирности, индейка богата витаминами группы B, селеном, цинком и калием. Эти микроэлементы жизненно необходимы для правильного функционирования многих систем организма: от нервной и иммунной до сердечно-сосудистой и опорно-двигательной.
Особого внимания заслуживает наличие в индейке аминокислоты триптофана. Она является предшественником серотонина — нейромедиатора, который отвечает за хорошее настроение, крепкий сон и чувство спокойствия.
Таким образом, употребление индейки не только оздоравливает организм, но и дарит заряд позитива и отличное самочувствие, заключила врач.