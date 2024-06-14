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Новосибирцам рассказали, какое мясо полезнее всего для организма

Употребление этого мяса не только оздоравливает организм, но и дарит заряд позитива.

Источник: Комсомольская правда

Как утверждает диетолог Ольга Лушникова, индейка по праву считается одним из самых полезных видов мяса для человека. Она обладает целым рядом преимуществ, уточнила врач изданию NEWS.ru.

— Индейка — идеальный продукт как для людей, ведущих здоровый образ жизни, так и для тех, кто имеет проблемы со здоровьем. Главным достоинством индейки является низкое содержание жира, которое значительно ниже, чем в говядине и свинине, — говорит Лушникова.

Более того, индейка даже нежнее курицы, что делает ее диетическим и легкоусвояемым продуктом. Это особенно важно для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а также для тех, кто следит за своим весом.

Помимо низкой жирности, индейка богата витаминами группы B, селеном, цинком и калием. Эти микроэлементы жизненно необходимы для правильного функционирования многих систем организма: от нервной и иммунной до сердечно-сосудистой и опорно-двигательной.

Особого внимания заслуживает наличие в индейке аминокислоты триптофана. Она является предшественником серотонина — нейромедиатора, который отвечает за хорошее настроение, крепкий сон и чувство спокойствия.

Таким образом, употребление индейки не только оздоравливает организм, но и дарит заряд позитива и отличное самочувствие, заключила врач.

здоровье