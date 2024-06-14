Новосибирцам рассказали, какое мясо полезнее всего для организма

Как утверждает диетолог Ольга Лушникова, индейка по праву считается одним из самых полезных видов мяса для человека. Она обладает целым рядом преимуществ, уточнила врач изданию NEWS.ru.

— Индейка — идеальный продукт как для людей, ведущих здоровый образ жизни, так и для тех, кто имеет проблемы со здоровьем. Главным достоинством индейки является низкое содержание жира, которое значительно ниже, чем в говядине и свинине, — говорит Лушникова.

Более того, индейка даже нежнее курицы, что делает ее диетическим и легкоусвояемым продуктом. Это особенно важно для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а также для тех, кто следит за своим весом.