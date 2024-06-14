В Перми отменен фестиваль рок-музыки «Небеска»

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что этим летом вблизи Кунгура состоится фестиваль рок-музыки под открытым небом «Небеска». Его организатором выступила Федерация воздухоплавания Пермского края. На территории аэродрома предполагалось оборудовать палаточный городок и организованы точки общепита. На фестиваль были приглашены коллективы как краевого, так и всероссийского масштаба. Известно о подаче заявок на участие таких групп, как «Альбион», «Гаврилов», «Море Дона Хуана», «ASKатели приключений», «ViNo» и «Бригадный подряд». Хедлайнером фестиваля организаторы назвали группу «Гудтаймс».