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В Перми отменен фестиваль рок-музыки «Небеска»

Запланированный на 26—27 июля фестиваль рок-музыки «Небеска» отменен, сообщили организаторы на официальной странице мероприятия «ВКонтакте». Конкретные причины не называются.

По данным организаторов, деньги за все заранее купленные билеты вернутся покупателям. «Есть обстоятельства, на которые мы повлиять не в силах», — написали представители проекта.

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что этим летом вблизи Кунгура состоится фестиваль рок-музыки под открытым небом «Небеска». Его организатором выступила Федерация воздухоплавания Пермского края. На территории аэродрома предполагалось оборудовать палаточный городок и организованы точки общепита. На фестиваль были приглашены коллективы как краевого, так и всероссийского масштаба. Известно о подаче заявок на участие таких групп, как «Альбион», «Гаврилов», «Море Дона Хуана», «ASKатели приключений», «ViNo» и «Бригадный подряд». Хедлайнером фестиваля организаторы назвали группу «Гудтаймс».

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