В Чердынском округе Пермского края начали благоустраивать набережную Вишеры

Её начали приводить в порядок благодаря национальному проекту «Жильё и городская среда», который утвердил глава государства Владимир Путин. Комплексное благоустройство набережной Вишеры ведут в деревне Рябинино Чердынского округа. Во время работ, который пройдут в два этапа, подрядчик обустроит пешеходные дорожки, площадки из террасной доски и видовую фотозону, от которой будет идти спуск к воде. Также на набережной Вишеры должны установить теневые навесы, качели, ротонду, и арт-объект. Помимо этого, проект предусматривает озеленение территории. Окончание всех работ запланировано на 2025 год.