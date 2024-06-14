В Чердынском округе Пермского края начали благоустраивать набережную Вишеры

Благоустройство набережной реки Вишеры началось в Чердынском округе Пермского края, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Её начали приводить в порядок благодаря национальному проекту «Жильё и городская среда», который утвердил глава государства Владимир Путин. Комплексное благоустройство набережной Вишеры ведут в деревне Рябинино Чердынского округа. Во время работ, который пройдут в два этапа, подрядчик обустроит пешеходные дорожки, площадки из террасной доски и видовую фотозону, от которой будет идти спуск к воде. Также на набережной Вишеры должны установить теневые навесы, качели, ротонду, и арт-объект. Помимо этого, проект предусматривает озеленение территории. Окончание всех работ запланировано на 2025 год.
«Решение приводить их в порядок комплексно — очень правильное. Нужно использовать все возможности для создания комфортных и безопасных условий для жизни и отдыха прикамцев», — говорил глава региона.
Помимо благоустройства набережной Вишеры в Чердынском округе идёт благоустройство Комсомольского сквера, граничащего с улицей Успенской в районе Троицкого холма. До конца 2024 года подрядчик должен привести там в порядок пешеходные дорожки, чайный павильон, смотровые площадки и сцену. Помимо обновления существующих объектов на территории должна появиться тематическая детская площадка, на которой предусмотрен теневой навес.
Как отвечают в пресс-службе правительства Пермского края, в 2024 году в регионе запланировано направление 1 миллиарда рублей на благоустройство дворов, парков и скверов в регионе.