Какой сегодня день: 14 июня

Знаете ли вы, что 14 июня отмечается Международный день блогера? О том, чем еще ознаменовано 14 июня, — в справке Sputnik.
Что произошло 14 июня
В 1775 году была создана армия США.
В 1938 году американец Бенджамин Грушкин запатентовал хлорофилл.
В 1942 году на экраны США вышел мультфильм Уолта Диснея «Бэмби».
В 1985 году в Шенгене пять государств подписали соглашение об упрощении паспортно-визового контроля на границах, известное как Шенгенское соглашение.
Всемирный день донора крови также отмечается 14 июня. В Америке празднуют День флага.
Кто родился 14 июня
Писатель Александр Волков (1891−1977).
Революционер Эрнесто Че Гевара (1928−1967).
Бизнесмен и политик Дональд Трамп (1946).
Кинорежиссер Александр Сокуров (1951).
Актриса Елена Сафонова (1956).
Теннисистка Штеффи Граф (1969).
Телеведущая Регина Тодоренко (1990).
14 июня в православном календаре
В этот день православные чтут память мучеников Иустина Философа, Иустина Римского, а также Харитона, мученицы Хариты, мучеников Евелписта, Иеракса, Пеона и Валериана, святого праведного Иоанна Кронштадтского, преподобного Дионисия Глушицкого, преподобного Агапита Печерского.
Именины
14 июня именины у Павла, Дениса, Ивана, Гавриила, Давида, Василия, а также Веры, Хариты и Виктории.