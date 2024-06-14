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Какой сегодня день: 14 июня

Этот день является 166-м в григорианском календаре. До конца года остается 200 дней.

Источник: Reuters

Знаете ли вы, что 14 июня отмечается Международный день блогера? О том, чем еще ознаменовано 14 июня, — в справке Sputnik.

Что произошло 14 июня

В 1775 году была создана армия США.

В 1938 году американец Бенджамин Грушкин запатентовал хлорофилл.

В 1942 году на экраны США вышел мультфильм Уолта Диснея «Бэмби».

В 1985 году в Шенгене пять государств подписали соглашение об упрощении паспортно-визового контроля на границах, известное как Шенгенское соглашение.

Всемирный день донора крови также отмечается 14 июня. В Америке празднуют День флага.

Кто родился 14 июня

Писатель Александр Волков (1891−1977).

Революционер Эрнесто Че Гевара (1928−1967).

Бизнесмен и политик Дональд Трамп (1946).

Кинорежиссер Александр Сокуров (1951).

Актриса Елена Сафонова (1956).

Теннисистка Штеффи Граф (1969).

Телеведущая Регина Тодоренко (1990).

14 июня в православном календаре

В этот день православные чтут память мучеников Иустина Философа, Иустина Римского, а также Харитона, мученицы Хариты, мучеников Евелписта, Иеракса, Пеона и Валериана, святого праведного Иоанна Кронштадтского, преподобного Дионисия Глушицкого, преподобного Агапита Печерского.

Именины

14 июня именины у Павла, Дениса, Ивана, Гавриила, Давида, Василия, а также Веры, Хариты и Виктории.