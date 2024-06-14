Что можно и нельзя делать в Устинов день 14 июня, который называют Брусничные губы

Православная церковь 14 июня вспоминает святого Иустина Философа. В народе празднуют Устинов день. Однако у праздника есть еще одно название — Брусничные губы. Все дело в том, что по цвету рассвета было принято узнавать, каким окажется урожай. Если утро брусничное, красное, то ожидали богатого урожая.
Что нельзя делать 14 июня
Не стоит 14 июня встречаться с малоизвестными и незнакомыми людьми. День не подходит для установки забора, так как это может привести к несчастью. Запрещено долго спать. Предки верили, что длительный сон в указанный день может спровоцировать неудачи. Не рекомендуется ссориться, а также выяснять отношения.
Что можно делать 14 июня
По традиции, в Устинов день собирали лекарственнее травы, а также сеяли гречиху. В указанный день супругам следует проявлять больше внимания друг к другу и признаваться в своих чувствах.
Согласно приметам, бледное солнце на восходе предвещает дождь. К слову, на дождь указывает радуга, которая появилась на небе в первой половине дня. Если день выдался пасмурным, то будет богатый урожай льна.