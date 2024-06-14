Что можно и нельзя делать в Устинов день 14 июня, который называют Брусничные губы

Не стоит 14 июня встречаться с малоизвестными и незнакомыми людьми. День не подходит для установки забора, так как это может привести к несчастью. Запрещено долго спать. Предки верили, что длительный сон в указанный день может спровоцировать неудачи. Не рекомендуется ссориться, а также выяснять отношения.