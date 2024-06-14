На своих электросамокатах пермяки не лихачат

— Я долго не могла понять, что не так в городе этим летом, потом сообразила: больше не нужно ходить по тротуарам и оглядываться! — говорит пермячка Валентина.
С пермских улиц почти исчезли электросамокаты: весной в городские правила благоустройства внесли коррективы, запретив парковать их в центре города, и кикшеринговые компании остались не у дел.
Городские власти пошли на этот эксперимент, в том числе, потому что Пермь оказалась в антилидерах среди мегаполисов страны по числу пострадавших.
— За прошедший год на территории Пермского края было зарегистрировано 154 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ), — перечислил он. — В них один человек погиб и 87 участника таких аварий получили травмы. В основном травмировались сами водители самокатов и велосипедов — они таранили пешеходов, падали с самокатов, врезались в препятствия, сталкивались с автомобилями. При этом пострадали 25 детей — каждый третий травмированный.
Наибольший разгул травматизма, как отмечают в Госавтоинспекции, был именно в Перми: в краевом центре зафиксировали 131 подобную аварию из 154 ДТП в целом по краю.
В этом году ситуацию удалось кардинально изменить.
— Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, мы отмечаем существенное снижение количества таких аварий, — говорит Андрей Нижегородов. — С апреля в Пермском крае зарегистрировано 10 ДТП с участием СИМ. Причем, только 3 из них произошли в краевом центре, остальные — в Краснокамске, Чайковском, Березниках. Такой разворот статистики объясним: в Перми более 80 процентов подобных аварий совершались на электросамокатах, принадлежавших кикшеринговым компаниям.
В этом году 4 участника таких аварий получили травмы: в Березниках произошел наезд на ребенка, который был травмирован, в Перми зафиксировано одно столкновение с автомобилем, одно опрокидывание электросамоката и наезд на препятствие.
— Все-таки в Перми интенсивность движения выше, да и личных самокатов у пермяков больше, чем в других прикамских городах, — объясняет Андрей Нижегородов. — И тем не менее практика показала: к личным электросамокатам владельцы относятся бережнее, чем к арендованным, они не совершают на них каких-то рискованных трюков, не лихачат, тренируются, прежде чем начать ездить регулярно. В итоге аварий совершают меньше: исходя из анализа прошлого года, во многих случаях виновниками ДТП становились как раз те, кто впервые встал на арендованный самокат.