На своих электросамокатах пермяки не лихачат

— Все-таки в Перми интенсивность движения выше, да и личных самокатов у пермяков больше, чем в других прикамских городах, — объясняет Андрей Нижегородов. — И тем не менее практика показала: к личным электросамокатам владельцы относятся бережнее, чем к арендованным, они не совершают на них каких-то рискованных трюков, не лихачат, тренируются, прежде чем начать ездить регулярно. В итоге аварий совершают меньше: исходя из анализа прошлого года, во многих случаях виновниками ДТП становились как раз те, кто впервые встал на арендованный самокат.