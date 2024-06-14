Президент ОАЭ помиловал 1 138 заключенных в преддверии праздника Ид аль-Адха

Ид аль-Адха, или праздник жертвоприношения, — одно из главных религиозных событий в исламе — отмечается в 10-й день месяца зуль-хиджа по мусульманскому лунному календарю и приурочен к окончанию хаджа. В праздник Ид аль-Адха мусульмане вспоминают события из жизни пророка Ибрахима (Авраама), который был готов принести в жертву своего сына Исмаила в знак веры и покорности перед Аллахом.