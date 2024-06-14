Ричмонд
+31°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент ОАЭ помиловал 1 138 заключенных в преддверии праздника Ид аль-Адха

ДУБАЙ, 14 июня. /ТАСС/. Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян помиловал более 1 тыс. человек в преддверии праздника Ид аль-Адха (в тюркской транскрипции — Курбан-байрам), который в 2024 году начнется 16 июня и продлится три дня.

Источник: Musab Al Rawahi/CC0

Как сообщило информационное агентство WAM, президент распорядился освободить 1 138 заключенных из пенитенциарных учреждений эмирата Абу-Даби. Агентство также отмечает, что Мухаммед бен Заид пообещал погасить финансовые обязательства помилованных перед государством.

Правители эмиратов Аджман, Дубай, Рас-эль-Хайма, Фуджейра и Шарджа также распорядились помиловать заключенных в своих юрисдикциях. В эмирате Аджман помилование получили 223 человека, в Дубае — 686, в Рас-эль-Хайме — 481, в Фуджейре — 94, в Шардже — 352. Всего в честь праздника Ид аль-Адха власти ОАЭ освободят 2 974 человека.

Ид аль-Адха, или праздник жертвоприношения, — одно из главных религиозных событий в исламе — отмечается в 10-й день месяца зуль-хиджа по мусульманскому лунному календарю и приурочен к окончанию хаджа. В праздник Ид аль-Адха мусульмане вспоминают события из жизни пророка Ибрахима (Авраама), который был готов принести в жертву своего сына Исмаила в знак веры и покорности перед Аллахом.

праздники