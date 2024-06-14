Президент ОАЭ помиловал 1 138 заключенных в преддверии праздника Ид аль-Адха

Как сообщило информационное агентство WAM, президент распорядился освободить 1 138 заключенных из пенитенциарных учреждений эмирата Абу-Даби. Агентство также отмечает, что Мухаммед бен Заид пообещал погасить финансовые обязательства помилованных перед государством.
Правители эмиратов Аджман, Дубай, Рас-эль-Хайма, Фуджейра и Шарджа также распорядились помиловать заключенных в своих юрисдикциях. В эмирате Аджман помилование получили 223 человека, в Дубае — 686, в Рас-эль-Хайме — 481, в Фуджейре — 94, в Шардже — 352. Всего в честь праздника Ид аль-Адха власти ОАЭ освободят 2 974 человека.
Ид аль-Адха, или праздник жертвоприношения, — одно из главных религиозных событий в исламе — отмечается в 10-й день месяца зуль-хиджа по мусульманскому лунному календарю и приурочен к окончанию хаджа. В праздник Ид аль-Адха мусульмане вспоминают события из жизни пророка Ибрахима (Авраама), который был готов принести в жертву своего сына Исмаила в знак веры и покорности перед Аллахом.