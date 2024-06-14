Что произошло в Хабаровском крае в ночь на 14 июня

Следственный комитет Еврейской автономной области начал расследование гибели мужчины на реке Тунгуска. Недалеко от села имени Тельмана обнаружили тело, а рядом — плот. Труп принадлежал жителю Хабаровска. Рядом лежали две сумки. Что в них находилось, остается загадкой. Следователи начали проверку, пока ничего подозрительного не нашли.
В хабаровском правительстве произошли кадровые изменения. Свой пост покинул первый вице-губернатор региона Александр Никитин. Он пожелал успехов врио главы края Дмитрию Демешину, а также поблагодарил всех коллег за совместную работу. Что стало причиной такого решения, не сообщается.
Жители Хабаровского края теперь могут связаться с временно исполняющим обязанности главы региона Дмитрием Демешиным в любой социальной сети. Он стал первым руководителем, открывшим комментарии под постами в своем телеграм-канале.