Что произошло в Хабаровском крае в ночь на 14 июня

Следственный комитет Еврейской автономной области начал расследование гибели мужчины на реке Тунгуска. Недалеко от села имени Тельмана обнаружили тело, а рядом — плот. Труп принадлежал жителю Хабаровска. Рядом лежали две сумки. Что в них находилось, остается загадкой. Следователи начали проверку, пока ничего подозрительного не нашли.