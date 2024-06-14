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Местами дожди: какая погода будет в Хабаровском крае 14 июня

В пятницу, 14 июня, в Хабаровском крае будет неустойчивая погода. Местами пройдут осадки, а температурный фон немного снизится по сравнению с предыдущими днями. Об этом сообщили синоптики Дальневосточного гидрометцентра.

Сейчас в Ричмонде: +26° 4 м/с 61% 757 мм рт. ст. +25°
Источник: Reuters

В Хабаровске днём +17…+19 градусов, к ночи похолодает до +10…+12 градусов. С утра без существенных осадков, днём кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, 7−12 м/с.

В Комсомольске-на-Амуре днём +17…+19 градусов, к ночи похолодает до +6…+8 градусов. Без осадков. Ветер северный, 5−10 м/с.

В Вяземском днём +15…+17 градусов, к ночи похолодает до +6…+8 градусов. С утра без существенных осадков, днём пройдёт дождь. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.

В Советской Гавани днём +11…+13 градусов, к ночи похолодает до +5…+7 градусов. Без существенных осадков. Ветер восточный, 5−10 м/с.

В Николаевске-на-Амуре днём +11…+13 градусов, к ночи похолодает до +3… +5 градусов. С утра небольшой дождь, днём без существенных осадков. Ветер северный, 5−10 м/с.

В Охотске днём +13…+15 градусов. Без осадков. Ветер южный, 6−11 м/с.