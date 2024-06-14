Дамбу в Индустриальном районе Хабаровска достроят этим летом

В Индустриальном районе краевой столицы продолжается строительство дамбы, которая должна защитить город от паводка в случае подъема уровня воды в реках. Сдать ее обещают уже этим летом, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Демешин. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Дмитрий Демешин вместе с зампредом правительства РФ Дмитрием Патрушевым, приехавшим в краевую столицу с рабочим визитом, побывали на месте и проверили, как идут работы.
«Хабаровчане в этой части города должны быть уверены, что надежно защищены от водной стихии в случае паводка. А в этом может помочь только дамба», — заявил Дмитрий Демешин.
После этого Дмитрий Патрушев провел в Хабаровске совещание, проанализировав ситуацию с пожарами и паводками в регионах Дальнего Востока, а также обсудил превентивные меры и выработку дополнительных решений.