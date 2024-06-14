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Прогноз погоды в выходные дни в Приморье озвучили синоптики

В крае будут властвовать циклон и фронтальные разделы.

Сейчас в Ричмонде: +26° 4 м/с 61% 757 мм рт. ст. +25°
Источник: PrimaMedia.ru

Предстоящие выходные дни хорошей погодой приморцев не порадуют. Приморский край окажется под воздействием циклона и фронтальных разделов, сообщает ИА PrimaMedia. Дожди, то ослабевая и прекращаясь, то возобновляясь и усиливаясь, пройдут практически повсеместно.

По данным портала «Примпогода», минимальная температура воздуха в субботу составит +7…+16 °С, максимальная +18…+23 °С, на побережье +9…+17 °С.

В воскресенье, 16 июня, интенсивность дождей увеличится, во многих районах ожидаются сильные. Ночная температура останется на уровне субботней, дневная понизится на 1−3 градуса.

Во Владивостоке пасмурно, в субботу небольшой, временами умеренный дождь. В ночь на воскресенье возможен сильный, а днем дождь ослабеет и постепенно прекратится. Температурный режим без резких изменений: ночная температура +11…+13 °С, дневная +14…+18 °С.