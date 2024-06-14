Прогноз погоды в выходные дни в Приморье озвучили синоптики

Предстоящие выходные дни хорошей погодой приморцев не порадуют. Приморский край окажется под воздействием циклона и фронтальных разделов, сообщает ИА PrimaMedia. Дожди, то ослабевая и прекращаясь, то возобновляясь и усиливаясь, пройдут практически повсеместно.