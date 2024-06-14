В Приморье пообещали поддержку трудоустраивающему ветеранов СВО бизнесу

«Правительство Приморья будет индивидуально сопровождать предприятия региона, которые трудоустраивают ветеранов боевых действий, в получении региональных мер поддержки. Среди таких мер — доплата к зарплате в размере 30 тыс. рублей в течение 12 месяцев для работников предприятий, в коллективе которых насчитывается более 70% ветеранов СВО, возмещение затрат на содействие занятости участников СВО, льготная аренда имущества и другие. Также есть дополнительные финансовые меры поддержки бизнеса, касающиеся развития: это льготный лизинг, льготное налогообложение для социального предпринимателя под 1% годовых, льготные кредиты под 5% годовых. Рассматривается возможность дополнительных мер поддержки, касающихся обеспечения заказами со стороны государственных и негосударственных организаций, чтобы предприятие понимало свои перспективы и возможности», — говорится в сообщении.