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В Приморье пообещали поддержку трудоустраивающему ветеранов СВО бизнесу

ВЛАДИВОСТОК, 14 июня. /ТАСС/. Власти Приморья окажут индивидуальную поддержку предпринимателям, которые берут на работу участников специальной военной операции (СВО). Кроме сопровождения в получении региональных мер помощи — льготной аренды и доплат фронтовикам, — планируется обеспечивать бизнес госзаказами, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Источник: Сиб.фм

«Правительство Приморья будет индивидуально сопровождать предприятия региона, которые трудоустраивают ветеранов боевых действий, в получении региональных мер поддержки. Среди таких мер — доплата к зарплате в размере 30 тыс. рублей в течение 12 месяцев для работников предприятий, в коллективе которых насчитывается более 70% ветеранов СВО, возмещение затрат на содействие занятости участников СВО, льготная аренда имущества и другие. Также есть дополнительные финансовые меры поддержки бизнеса, касающиеся развития: это льготный лизинг, льготное налогообложение для социального предпринимателя под 1% годовых, льготные кредиты под 5% годовых. Рассматривается возможность дополнительных мер поддержки, касающихся обеспечения заказами со стороны государственных и негосударственных организаций, чтобы предприятие понимало свои перспективы и возможности», — говорится в сообщении.

Заместитель председателя регионального правительства Николай Стецко уточнил, что краевые власти ценят бизнес, взявший на себя социальную ответственность. В Приморье развернута большая работа по оказанию помощи в трудоустройстве и социальной адаптации, переобучении, психологической и юридической поддержке ветеранам специальной военной операции. Решить все вопросы в режиме одного окна можно в приморском филиале государственного фонда «Защитники Отечества», открытого по поручению президента РФ Владимира Путина.