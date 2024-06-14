На улице Дзержинского в Хабаровске провал дороги увеличился за ночь

Начавшая вчера проседать дорога на перекрестке улиц Дзержинского и Ленина в краевой столице в ночь с 13 на 14 июня провалилась еще больше. Уже начало разрываться дорожное полотно, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Из предупреждающих мер рано утром на месте провала положили лишь автомобильную покрышку и привязали к ней сигнальную ленту небольшой длины. Однако водители продолжают ехать по провалу, цепляя днищам своих автомобилей асфальт.
Те водители, которые не замечали аварийный участок, перестраивались в полосу левее, что затрудняло движение другим автомобилям. Кроме того, асфальт начал трескаться и на второй полосе.
— Провал на улице Дзержинского в настоящее время уже огорожен. Он образовался над тепловыми сетями ДГК, — рассказали в администрации Хабаровска. В ДГК подтвердили, что ограждение установлено, проблемой уже занимаются и восстановят аварийный участок ориентировочно до 19 июня.