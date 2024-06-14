На улице Дзержинского в Хабаровске провал дороги увеличился за ночь

— Провал на улице Дзержинского в настоящее время уже огорожен. Он образовался над тепловыми сетями ДГК, — рассказали в администрации Хабаровска. В ДГК подтвердили, что ограждение установлено, проблемой уже занимаются и восстановят аварийный участок ориентировочно до 19 июня.