Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На улице Дзержинского в Хабаровске провал дороги увеличился за ночь

Восстановительные работы продлятся несколько дней.

Источник: Хабаровский край сегодня

Начавшая вчера проседать дорога на перекрестке улиц Дзержинского и Ленина в краевой столице в ночь с 13 на 14 июня провалилась еще больше. Уже начало разрываться дорожное полотно, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Из предупреждающих мер рано утром на месте провала положили лишь автомобильную покрышку и привязали к ней сигнальную ленту небольшой длины. Однако водители продолжают ехать по провалу, цепляя днищам своих автомобилей асфальт.

Те водители, которые не замечали аварийный участок, перестраивались в полосу левее, что затрудняло движение другим автомобилям. Кроме того, асфальт начал трескаться и на второй полосе.

— Провал на улице Дзержинского в настоящее время уже огорожен. Он образовался над тепловыми сетями ДГК, — рассказали в администрации Хабаровска. В ДГК подтвердили, что ограждение установлено, проблемой уже занимаются и восстановят аварийный участок ориентировочно до 19 июня.