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Генеральный директор «СКА-Хабаровска» объявил об уходе из клуба

В прошедшем сезоне армейцы заняли 13 место в розыгрыше Первой лиги.

Источник: ФК "СКА-Хабаровск"

Пресс-служба ФК «СКА-Хабаровск» опубликовал заявление генерального директора Михаила Гусева об уходе из клуба. В ближайшее время будет объявлено о новых назначениях в руководстве клуба. Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» желает Михаилу Дмитриевичу успехов во всех начинаниях, сообщает ИА AmurMedia.

«Сегодня я покидаю футбольный клуб “СКА-Хабаровск”. Уверен, что клуб продолжит развиваться, будет покорять всё новые вершины и займет своё заслуженное место в Российской Премьер-Лиге. Хочется сказать пару слов и о дорогих воспитанниках нашей академии. Я убежден, что они и дальше будут неустанно прогрессировать и однажды обязательно пополнят ряды первой команды.

Хочу выразить особую благодарность правительству Хабаровского края и нашим спонсорам. Ваша поддержка неоценима! Спасибо всем за поддержку и проделанную работу! Желаю новому генеральному директору удачи и успехов в делах, а вам отличных спортивных результатов, новых побед и достижений!", — сообщил Михаил Гусев.

Ранее, 31 мая, стало официально известно о завершении работы с красно-синими главного тренера Романа Шаронова и представителей его тренерского штаба — Алексея Румянцева и Вячеслава Ткачёва.

Напомним, в прошедшем сезоне «СКА-Хабаровск» занял 13 место в розыгрыше Первой лиги, набрав 41 очко в 34 матчах. Отрыв хабаровчан от вылетевшего в группу «Золото» дивизиона А Второй лиги «Ленинградца» составил 7 очков, сообщает «Футбол России» (18+).