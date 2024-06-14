Генеральный директор «СКА-Хабаровска» объявил об уходе из клуба

«Сегодня я покидаю футбольный клуб “СКА-Хабаровск”. Уверен, что клуб продолжит развиваться, будет покорять всё новые вершины и займет своё заслуженное место в Российской Премьер-Лиге. Хочется сказать пару слов и о дорогих воспитанниках нашей академии. Я убежден, что они и дальше будут неустанно прогрессировать и однажды обязательно пополнят ряды первой команды.