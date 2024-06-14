Виктор Коэн рассказал, что на самом деле произошло с Галиной: «Неплохо получилось»

Он добавил, что было много версий, куда именно могла пропасть Галина. Некоторые даже предполагали, что его исчезновение могло быть связано с делом ангарского маньяка Михаила Попкова. Сам же Виктор уверен, что Галина жива. На вопрос Саши Сулим, как могла бы выглядеть их встреча, он ответил, что попытался бы зафиксировать это и уговорил сходить в отдел полиции, где бы зафиксировали, что она жива. Это помогло бы обрести финал всего с ним произошедшего и доказать его невиновность.