Виктор Коэн рассказал, что на самом деле произошло с Галиной: «Неплохо получилось»

«Я размышлял на эту тему. Если неизвестно о человеке объективно, что он мертв, то было бы самонадеянно без объективных доказательств полагать, что это так. Версий на эту тему было очень много», — отметил Виктор Коэн.
Он добавил, что было много версий, куда именно могла пропасть Галина. Некоторые даже предполагали, что его исчезновение могло быть связано с делом ангарского маньяка Михаила Попкова. Сам же Виктор уверен, что Галина жива. На вопрос Саши Сулим, как могла бы выглядеть их встреча, он ответил, что попытался бы зафиксировать это и уговорил сходить в отдел полиции, где бы зафиксировали, что она жива. Это помогло бы обрести финал всего с ним произошедшего и доказать его невиновность.
На вопрос, чтобы Виктор хотел сказать Галине, если она увидит это интервью он произнес:
«В целом неплохо получилось, классный пранк», — сказал Коэн.
Напомним, все произошло в 2011 году, когда во Владивостоке бесследно пропала 26-летняя Галина Колядзинская. В 2014 году в ее убийстве обвинили Виктора Коэна. Несмотря на то, что тело девушки не было обнаружено до сих пор, молодого человека приговорили к 10 годам колонии строгого режима. Ранее в интервью «ФедералПресс» Виктор Коэн рассказал о жизни в колонии и планах на будущее.