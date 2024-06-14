Спасатели предупредили об аномальной жаре на выходных в Новосибирске

В Новосибирской области в последний рабочей день недели ожидается жаркая погода — столбики термометров прогреются до отметки в +29 градусов. А на предстоящих выходных будет до +33 градусов. Об этом сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.
По данным синоптиков, 14 июня в Новосибирске температура воздуха будет +25…+27 градусов. Ветер северо-восточный 3−8 метров в секунду. Вечером возможен кратковременный дождь, гроза, а утром туман.
В Новосибирской области будет до +29 градусов. Ветер до +13 метров в секунду, также возможны дожди, грозы и туманы.
На выходных 15 и 16 июня в Новосибирской области ожидается аномальная жара. Столбики термометров будут показывать температуру до +33 градусов днем.
Кроме того, ГУ МЧС России по Новосибирской области в СМС-рассылке предупреждают жителей региона о том, что жаркая погода сохранится в Новосибирской области до 17 июня.