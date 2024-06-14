Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спасатели предупредили об аномальной жаре на выходных в Новосибирске

До +33 градусов ожидается в Новосибирской области на выходных.

Сейчас в Ричмонде: +26° 4 м/с 61% 757 мм рт. ст. +25°
Источник: Сиб.фм

В Новосибирской области в последний рабочей день недели ожидается жаркая погода — столбики термометров прогреются до отметки в +29 градусов. А на предстоящих выходных будет до +33 градусов. Об этом сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По данным синоптиков, 14 июня в Новосибирске температура воздуха будет +25…+27 градусов. Ветер северо-восточный 3−8 метров в секунду. Вечером возможен кратковременный дождь, гроза, а утром туман.

В Новосибирской области будет до +29 градусов. Ветер до +13 метров в секунду, также возможны дожди, грозы и туманы.

На выходных 15 и 16 июня в Новосибирской области ожидается аномальная жара. Столбики термометров будут показывать температуру до +33 градусов днем.

Кроме того, ГУ МЧС России по Новосибирской области в СМС-рассылке предупреждают жителей региона о том, что жаркая погода сохранится в Новосибирской области до 17 июня.