Сильные дожди, град и 40-градусная жара: погода в Казахстане на сегодня, 14 июня

В Астане переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14−16, днем 27−29 тепла.
В Алматы переменная облачность, утром и днем кратковременный дождь, гроза, град. Ветер западный 3−8, при грозе порывы 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14−16, днем 24−26 тепла.
В Шымкенте небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15−17, днем 31−33 тепла.
Ночью на западе, севере, юге Акмолинской области дождь, днем дождь, на севере области сильный дождь. На западе, севере, юге области гроза, днем град, шквал. Ветер северо-западный, северо-восточный 9−14, при грозе порывы 15−20, временами 23 метра в секунду. Температура воздуха ночью 13−18, днем 26−31, на востоке области 23 тепла. В Кокшетау переменная облачность, дождь, днем временами сильный дождь, гроза, град. Ветер северо-западный 9−14, днем при грозе порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16−18, днем 27−29 тепла.
В южной половине Алматинской области кратковременный дождь, днем в горных районах области временами сильный дождь. В южной половине области гроза, днем град. Ветер западный 9−14, в южной половине области порывы 17−22 метра в секунду. Температура воздуха ночью 12−17, в горных районах области 2−7 тепла, днем 22−27, в горных районах области 12−17 тепла. В Конаеве переменная облачность, ночью и утром кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 9−14, при грозе порывы 17−22 метра в секунду. Температура воздуха ночью 13−15, днем 25−27 тепла.
На юге, в центре, в горных районах области Жетысу кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 9−14, на севере, востоке области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12−17, на юге области 20, в горных районах области 9, днем 23−28, в горных районах области 20 тепла. В Талдыкоргане переменная облачность, утром и днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 7−12, при грозе порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−15, днем 24−26 тепла.
В Туркестанской области без осадков. Ветер северо-восточный 8−13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15−20, в горных районах области 12, днем 31−36, в горных районах области 27 тепла. В Туркестане небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8−13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18−20, днем 34−36 тепла.
На западе, юге Западно-Казахстанской области кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, южный 9−14, при грозе порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18−23 тепла, днем сильная жара 32−37 градусов, на западе области 29 тепла. В Уральске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, южный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20−22, днем 33−35 тепла.
На западе Атырауской области небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 22−27 тепла, днем сильная жара 33−38 градусов. В Атырау переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный ночью 2−7, днем 6−11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 24−26 тепла, днем сильная жара 35−37 градусов.
На западе, юге Мангистауской области кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 9−14, на юге, в центре области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 22−27, на северо-востоке 19 тепла, днем сильная жара 35−40, на западе 30 тепла. В Актау переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 22−24, днем 30−32 тепла.
В Актюбинской области без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18−23, на северо-востоке области 15 тепла, днем сильная жара 33−38 градусов. В Актобе малооблачно, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 2−7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18−20 тепла, днем сильная жара 33−35 градусов.
На востоке, юге Костанайской области кратковременный дождь, гроза. Ветер северный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15−20 тепла, днем сильная жара 31−36 градусов, на востоке области 28 тепла. В Костанае переменная облачность, без осадков. Ветер северный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17−19, днем 32−34 тепла.
На севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области дождь, гроза, днем град. Ночью и утром на северо-востоке области туман. Ветер западный, северо-западный 9−14, днем на севере, востоке, юге области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16−21, на востоке области 13, днем 27−32, на востоке области 24 тепла. В Петропавловске переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный ночью 1−6, днем 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17−19, днем 29−31 тепла.
На западе, юге, востоке Павлодарской области дождь, гроза. Ветер северный 7−12, при грозе порывы 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−18, днем 25−30 тепла. В Павлодаре переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14−16, днем 27−29 тепла.
Ночью на севере, востоке, юге Карагандинской области дождь, гроза, днем дождь, на востоке области сильный дождь, на севере, востоке, юге области гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный 9−14, днем на востоке, юге области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−15, на юге области 19, днем 20−25, на западе области 28 тепла. В Караганде переменная облачность, дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−15, днем 22−24 тепла.
Днем на севере, востоке области Улытау небольшой дождь, гроза, град. Ветер северо-восточный 9−14, днем на востоке, юге, в центре области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха 13−18, днем 26−31 тепла. В Жезказгане переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9−14, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15−17, днем 28−30 тепла.
Ночью на юге Восточно-Казахстанской области дождь, гроза, днем дождь, на востоке области сильный дождь, на севере, востоке области гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, западный 9−14, при грозе 15−20, днем порывы 23 метра в секунду. Температура воздуха ночью 13−18, на востоке области 8, днем 22−27, на востоке области 18 тепла. В Усть-Каменогорске переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный 5−10, днем при грозе порывы 15−18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−15, днем 24−26 тепла.
Ночью на юге области Абай дождь, гроза, днем дождь, в центре области сильный дождь, на западе, севере, юге области гроза, град, шквал. Ветер северо-западный 9−14, при грозе 15−20, днем порывы 23 метра в секунду. Температура воздуха ночью 11−16, днем 22−27, на западе области 19 тепла. В Семее переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-западный 5−10, днем при грозе порывы 15−18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−15, днем 25−27 тепла.
В Кызылординской области без осадков. Днем на севере, в центре области пыльная буря. Ветер северо-восточный 9−14, днем на севере, в центре области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19−24, днем 31−36 тепла. В Кызылорде ясно. Днем пыльная буря. Ветер северо-восточный 9−14, днем порывы 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 21−23, днем 32−34 тепла.
На юге, в горных районах Жамбылской области кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9−14, днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14−19, в горных районах области 11, днем 28−33, в горных районах области 23 тепла. В Таразе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14−16, днем 29−31 тепла.