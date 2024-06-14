Сильные дожди, град и 40-градусная жара: погода в Казахстане на сегодня, 14 июня

На юге, в центре, в горных районах области Жетысу кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 9−14, на севере, востоке области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12−17, на юге области 20, в горных районах области 9, днем 23−28, в горных районах области 20 тепла. В Талдыкоргане переменная облачность, утром и днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 7−12, при грозе порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−15, днем 24−26 тепла.