На Омск надвигаются жара, дождь, грозы и ветер

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, в пятницу, 14 июня, днём потеплеет до +26… +31, но также будут дожди, местами грозы и порывы ветра до 17 м/с. Мощное потепление синоптики обещают и в субботу, 15 июня. Тогда средняя температура воздуха по региону составит +28… +32. Впрочем, жаркая погода снова будет омрачена кратковременными дождями, а также местами грозой. В воскресенье, 16 июня, ожидается самый жаркий день — температура поднимется до +29… +34. Однако всё ещё будут местами дожди и грозы. Тепло в Омской области ожидается до понедельника включительно.