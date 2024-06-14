Внимание, автомобилисты: новые знаки установят у Тысячекоечной больницы во Владивостоке

В районе Владивостокской клинической больницы № 2, более известной как Тысячекоечная, изменится организация дорожного движения. По информации Управления дорог, теперь здесь допускается остановка на пять минут для посадки или высадки пассажиров, в то время как стоянка остается под запретом, сообщает ИА PrimaMedia.
«Ранее на проезде от пересечения с основной дорогой на Русской до здания Русская, 57, корп. 2 были ограничены и остановка, и стоянка машин. По итогам мониторинга ситуации схема пересмотрена», — отметили дорожники.
На подходах к больнице будут установлены новые дорожные знаки «Зона с ограничением стоянки», которые начнут действовать по обеим сторонам проезжей части. Автомобилистам необходимо проявлять повышенное внимание и строго соблюдать установленные правила, так как за соблюдением режима будет следить автоматический комплекс «Паркон».
Напомним, во Владивостоке грядёт изменение в организации дорожного движения в районе остановки общественного транспорта «Первая Речка». В управлении дорог администрации города рассказали, что для повышения пропускной способности и обеспечения безопасности на участке запретят остановку и стоянку автомобилей. Знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» установят на участке Океанского проспекта от наземного пешеходного перехода на кольце Первой Речки до остановки общественного транспорта «Первая Речка» в направлении центра.