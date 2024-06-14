Внимание, автомобилисты: новые знаки установят у Тысячекоечной больницы во Владивостоке

В районе Владивостокской клинической больницы № 2, более известной как Тысячекоечная, изменится организация дорожного движения. По информации Управления дорог, теперь здесь допускается остановка на пять минут для посадки или высадки пассажиров, в то время как стоянка остается под запретом, сообщает ИА PrimaMedia.