Кузбасско-донбасский комбайн. Как учёные помогают угольщикам технологиями

В Новокузнецке прошла 32-я международная выставка-ярмарка «Уголь России и майнинг». Первое же соглашение, подписанное на ней, касалось сотрудничества учёных и промышленников.
Проект за 1,7 миллиарда.
Соглашение заключили две организации из нашего региона (НОЦ «Кузбасс-Донбасс» и КузГТУ) и две компании из Донбасса. Это промышленная группа «Родина», которая является инвестором угледобывающей отрасли Донецкой и Луганской народных республик, и научно-исследовательский, проектно-конструкторский и экспериментальный институт комплексной механизации шахт «Донуглемаш».
Они займутся разработкой и созданием автоматизированного очистного комбайна на основе передовых технологий проектирования. Он нужен для отработки угольных пластов мощностью 1,5−3,2 метра. Этот проект станет частью комплексной научно-технической программы «Чистый уголь — зелёный Кузбасс». Он позволит привлечь 850 млн руб. из федерального бюджета — деньги выделяются на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки. А общая сумма разработки составит 1,7 млрд руб.
Компетенции сохранились.
Сотрудничество НОЦ и кузбасских учёных уже даёт свои плоды. Теперь же к ним присоединяются коллеги из Донбасса. Как отметила директор НОЦ «Кузбасс-Донбасс» Ирина Ганиева, горно-шахтное машиностроение там считалось передовым в СССР, но и сейчас компетенции не утрачены, сохранились замечательные коллективы конструкторов.
Один из примеров — «Донуглемаш». Директор предприятия Иван Косарев рассказал, что в нулевых годах они выпускали в серийное производство до десяти единиц в год наукоёмкого высокотехнологичного оборудования: комбайны, механизированные крепи, конвейеры, лебёдки и др.
Например, очистной комплекс с комбайном, установленный на одной из шахт в Ростовской области, работает по сей день. Руководитель признаёт, что всё же большинство техники на российских шахтах — из Германии, Польши, Чехии. Но у отечественного машиностроения, по его мнению, есть перспективы для развития: уже заходят инвесторы.
«Я думаю, реализация проекта по созданию очистного комбайна будет весьма успешной», — резюмирует Иван Косарев. А Ирина Ганиева добавляет, что на ближайшее будущее у НОЦ запланирован договор с ещё одной компанией — «Донецкие угли», она заинтересована в проектах по промышленной безопасности.
Справка.
Научно-образовательный центр «Кузбасс» был основан в июне 2019 года в рамках нацпроекта по созданию сети из 15 крупных НОЦ федерального значения в разных регионах страны. Он организует совместную работу учёных, бизнеса и власти по внедрению научных разработок в реальное производство.
В феврале 2024 года стал межрегиональным и переименован в НОЦ «Кузбасс-Донбасс», так как его работа направлена на решение актуальных вопросов для обоих регионов.
Сейчас совместно с вузами и НИИ Донбасса разрабатывается новая, расширенная версия комплексной программы «Чистый уголь — зелёный Кузбасс», в неё добавят проекты по производству отечественного горно-шахтного оборудования.