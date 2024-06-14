Кузбасско-донбасский комбайн. Как учёные помогают угольщикам технологиями

Например, очистной комплекс с комбайном, установленный на одной из шахт в Ростовской области, работает по сей день. Руководитель признаёт, что всё же большинство техники на российских шахтах — из Германии, Польши, Чехии. Но у отечественного машиностроения, по его мнению, есть перспективы для развития: уже заходят инвесторы.