Жители Челябинской области изнывают от жары

В пятницу, 14 июня, в Челябинской области будет малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем составит от +29 до +34 градусов. Ветер западной четверти 3−8 метров в секунду.
В Челябинске сегодня малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем составит от +32 до +34 градусов. Ветер западной четверти 3−8 метров в секунду.
День Ангела сегодня, 14 июня, у Валериана, Василия, Веры, Гавриила, Давида, Дениса, ИПавла и Харитона.
Между прочим, 14 июня 2024 года отмечают Устинов день. Согласно народным приметам, сегодня нельзя оставлять беспорядок в доме. Тому, кто ослушается, могут грозить разорение и болезни.