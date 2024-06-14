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Жители Челябинской области изнывают от жары

В пятницу, 14 июня, в Челябинской области будет малооблачно, без осадков.

Сейчас в Ричмонде: +24° 5 м/с 69% 757 мм рт. ст. +21°

В пятницу, 14 июня, в Челябинской области будет малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем составит от +29 до +34 градусов. Ветер западной четверти 3−8 метров в секунду.

В Челябинске сегодня малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем составит от +32 до +34 градусов. Ветер западной четверти 3−8 метров в секунду.

День Ангела сегодня, 14 июня, у Валериана, Василия, Веры, Гавриила, Давида, Дениса, ИПавла и Харитона.

Между прочим, 14 июня 2024 года отмечают Устинов день. Согласно народным приметам, сегодня нельзя оставлять беспорядок в доме. Тому, кто ослушается, могут грозить разорение и болезни.