От жары поднялось артериальное давление. Что делать омичам?

Елена Страутманис напоминает, что препараты, которые ранее рекомендовал врач, всегда должны быть с собой. В обязательном порядке нужно носить с собой небольшую бутылочку с водой. При этом важно помнить, что пить воду нужно с умом, ведь злоупотребление жидкостью может привести к отечности нижних конечностей, одышке. А при малом потреблении воды повысится вязкость крови, вероятность тромбообразования увеличится в несколько раз, как и повысится риск развития инфаркта или инсульта.