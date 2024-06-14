От жары поднялось артериальное давление. Что делать омичам?

В Омскую область пришла настоящая жара. На выходных температура воздуха в регионе поднимется до +34 градусов. А это, напомним, настоящий удар по гипертоникам. Портал Om1.ru спросил у заведующей отделением неврологии для больных с ОНМК регионального сосудистого центра БСМП№ 1, врача-невролога Елены Страутманис, как в такую погоду спасаться людям, страдающим от повышенного артериального давления.
По словам эксперта, жара при гипертонии негативным образом влияет на человека, доводя до серьёзных нарушений и сбоев в работе организма. В такую погоду гипертоники не должны заниматься самолечением, а при возникновении недомогания необходимо посетить врача.
Елена Страутманис напоминает, что препараты, которые ранее рекомендовал врач, всегда должны быть с собой. В обязательном порядке нужно носить с собой небольшую бутылочку с водой. При этом важно помнить, что пить воду нужно с умом, ведь злоупотребление жидкостью может привести к отечности нижних конечностей, одышке. А при малом потреблении воды повысится вязкость крови, вероятность тромбообразования увеличится в несколько раз, как и повысится риск развития инфаркта или инсульта.
Советы для гипертоников в жаркую погоду:
- Не забывать принимать необходимые лекарства.
- Нельзя находиться на палящем солнце длительный период времени.
- Снизить давление поможет травяной лечебный чай (сбор можно приобрести в аптеке).
- Летом рекомендуется носить одежду светлых оттенков, обязательно надевать головной убор.
- Идеальное время для прогулки — это к 11:00 утра и после 17 вечера.
- Избегать резкого перепада температуры. Например, можно после жаркой улицы принимать холодный душ.
- Исключить из своего образа жизни любые физические нагрузки. Ходьба должна быть медленной и неспешной, места лучше выбирать теневые; а о занятиях спортом на солнце и вовсе говорить не стоит — это категорически запрещено.
- Кроме этого исключить из своего рациона питания алкогольные напитки, жареные и копченые блюда, жирную пищу. Лучше отдать предпочтение свежим сочным фруктам, овощам, прохладным фруктовым напиткам. Обязательное жесткая и целенаправленная диета при гипертонической болезни.
- Откажитесь от сигарет. Курение повышает риск осложнённого течения сердечно-сосудистых заболеваний даже в комфортную погоду. В жару, в зависимости от изначального состояния больного, вероятность гипертонического криза, инсульта, инфаркта и летального исхода возрастает в 2−4 раза.
- На работе делайте небольшие перерывы, двигайте ногами и руками, напрягайте икроножные мышцы, чтобы кровь циркулировала в конечностях.
- Если предстоит длительное передвижение на машине, хотя бы 1 раз в час останавливайтесь, чтобы немного пройтись и стимулировать кровообращение.
- Периодически помогайте телу охладиться — обтирайте прохладной водой сгибы локтей, под коленями, шею от затылка до плеч.
«Если же все-таки АД уже поднялось, то немедленно найдите прохладное место и тень, обеспечьте себе состояние покоя. Голова всегда должна быть выше уровня тела для предотвращения повышенного притока крови и снижения нагрузки на сосуды головного мозга. Необходимо расстегнуть стесняющую одежду, расслабить воротник, шарф, галстук