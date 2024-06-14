В Кузбассе горел завод молочной продукции

Накануне вечером в Топках загорелся завод молочной продукции. Огонь охватил крышу производственного здания.
«Огнеборцы локализовали пожар на 800 квадратных метрах. На месте работало 40 специалистов и 12 единиц техники», — сообщили сотрудники МЧС России по Кузбассу.
Местные жители в пабликах пишут, что в здании не только маслобойка, но и шиномонтажка. По предположениям кузбассовцев, огонь начался из-за взрыва баллона.
Также вчера в Топкинском районе произошла трагедия: в ДТП погиб 69-летний мужчина. Он вёз в машине 8-летнюю девочку.