В Новосибирске похоронили погибшего в 1943 году участника ВОВ

Его останки были обнаружены под Новгородом.
Семья долгие годы не знала судьбы Афанасия. По информации пресс-центра мэрии, похороны состоялись на Заельцовском кладбище 13 июня.
По словам Светланы Холодиловой, то, что их дедушка вернулся спустя 81 год — стало чудом. Его супруга не дождалась похорон, она знала, что он пропал без вести.
Семья всегда помнила дедушку, возлагая цветы у Монумента славы и участвуя в акции «Бессмертный полк».
Ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Бердске 11 июня простились с 12-летним хоккеистом.