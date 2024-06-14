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В Новосибирске похоронили погибшего в 1943 году участника ВОВ

В Новосибирске похоронили участника Великой Отечественной войны Афанасия Курчеева, погибшего в 1943 году.

Источник: Reuters

Его останки были обнаружены под Новгородом.

Семья долгие годы не знала судьбы Афанасия. По информации пресс-центра мэрии, похороны состоялись на Заельцовском кладбище 13 июня.

По словам Светланы Холодиловой, то, что их дедушка вернулся спустя 81 год — стало чудом. Его супруга не дождалась похорон, она знала, что он пропал без вести.

Семья всегда помнила дедушку, возлагая цветы у Монумента славы и участвуя в акции «Бессмертный полк».

Ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Бердске 11 июня простились с 12-летним хоккеистом.