Китай задумался о запуске пассажирского поезда Суньфэньхэ-Гродеково

Пассажирские железнодорожные перевозки между станциями Гродеково и Суйфэньхэ начались в 1992 году. Первоначально договоренности были достигнуты между Дальневосточной железной дорогой и Харбинской железной дорогой. В последующие годы услуги по перевозкам предоставляли «Экспресс Приморья» и «Федеральная пассажирская компания». Однако в 2014 году ФПК прекратила международные рейсы из-за снижения рентабельности, вызванного уменьшением количества путешествующих россиян в Суйфэньхэ. С того времени перевозки осуществлял только китайский перевозчик. В 2020 году пассажирские перевозки были полностью остановлены из-за распространения коронавируса, и с тех пор по данному направлению ходят исключительно грузовые составы.