Китай задумался о запуске пассажирского поезда Суньфэньхэ-Гродеково

Китай рассматривает возможность возобновления пассажирских перевозок по железной дороге между Суйфэньхэ (КНР) и Гродеково в Приморском крае (РФ). Впервые с момента окончания пандемии такие обсуждения прошли 12 июня на заседании Народного правительства города Суйфэньхэ, посвященного улучшению качества приграничного туризма. Об этом сообщил портал biang.ru со ссылкой на местное телевидение.
Пассажирские железнодорожные перевозки между станциями Гродеково и Суйфэньхэ начались в 1992 году. Первоначально договоренности были достигнуты между Дальневосточной железной дорогой и Харбинской железной дорогой. В последующие годы услуги по перевозкам предоставляли «Экспресс Приморья» и «Федеральная пассажирская компания». Однако в 2014 году ФПК прекратила международные рейсы из-за снижения рентабельности, вызванного уменьшением количества путешествующих россиян в Суйфэньхэ. С того времени перевозки осуществлял только китайский перевозчик. В 2020 году пассажирские перевозки были полностью остановлены из-за распространения коронавируса, и с тех пор по данному направлению ходят исключительно грузовые составы.
На встрече в Суйфэньхэ присутствовали представители местных властей, включая мэра города Ван Лэй, а также делегация из Муданьцзяна. Впервые после длительного перерыва китайская сторона выразила желание восстановить пассажирское железнодорожное сообщение. Российская сторона, в лице Дальневосточной железной дороги, ещё в 2023 году заявляла о готовности возобновить перевозку людей.