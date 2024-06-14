В Прикамье остановлен поиск 8-летней девочки, пропавшей по пути в деревню

Речь идёт о ребёнке, бесследно исчезнувшем 13 июня в Куединском округе. Девочка 2016 года пропала по дороге из посёлка Куеды в сторону деревни Трегубовки. В ЕДДС Куединского округа уточняли, что девочка имеет инвалидность.