В Прикамье остановлен поиск 8-летней девочки, пропавшей по пути в деревню

Поиск 8-летней девочки, пропавшей по пути в деревню, оставлен в Пермском крае.
Речь идёт о ребёнке, бесследно исчезнувшем 13 июня в Куединском округе. Девочка 2016 года пропала по дороге из посёлка Куеды в сторону деревни Трегубовки. В ЕДДС Куединского округа уточняли, что девочка имеет инвалидность.
Вечером 13 июня администрация Куединского округа объявила об окончании поиска пропавшей 8-летней девочки.
«Девочка нашлась! Жива!!! Благодарим всех за неравнодушие! Благодаря вам поиски закончились благополучно!» — сообщили власти.
«Ребёнок нашёлся, жив и здоров. Нашли неравнодушные граждане», — подтвердили информацию сайту perm.aif.ru в МВД по Пермскому краю.