В красноярском зоопарке показали малыша арктических волков

Кстати, волчата рождаются слепыми, глухими и страшненькими. Вес новорожденных колеблется от 400 до 600 граммов, в первые десять дней жизни, они беспомощны. Прозревают они только к двухнедельному возрасту. В это же время, малыши начинают пробовать взрослую пищу — полупереваренное мясо, которое приносит и отрыгивает для них отец.