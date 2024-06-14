В красноярском зоопарке показали малыша арктических волков

В красноярском «Роевом ручье» пополнение — у пары арктических волков родился детеныш. Целый месяц зоологи держали это в секрете и вот решили показать нового обитателя парка.
По доброй традиции, выбрать имя малышу решили совместно с красноярцами. До 17 июня в соцсетях парка можно оставить свой вариант имени для волчонка. Выбирать будут путем голосования из трех лучших вариантов. Победитель получит приятный приз — два билета в зоопарк, где сможет лично увидеть волчонка.
Чтобы горожан было легче выбрать имя малышу, зоологи дали небольшую подсказку. Так, маму зовут Бланка, имя имеет различные версии происхождения и значения. В переводе с испанского и французского — белая, в переводе с итальянского — светлая, а в португальской трактовке — благодатная и добрая. Папу малыша зовут Олаф, в скандинавском эпосе — король викингов.
Кстати, волчата рождаются слепыми, глухими и страшненькими. Вес новорожденных колеблется от 400 до 600 граммов, в первые десять дней жизни, они беспомощны. Прозревают они только к двухнедельному возрасту. В это же время, малыши начинают пробовать взрослую пищу — полупереваренное мясо, которое приносит и отрыгивает для них отец.