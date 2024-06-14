В Хабаровске в честь праздника Троицы пройдёт традиционный Крестный ход

В праздник Святой Троицы, 23 июня, по благословению митрополита Хабаровского и Приамурского Артемия от стен Спасо-Преображенского кафедрального собора начнёт шествие традиционный общегородской Крестный ход.
В праздник Святой Троицы, 23 июня, по благословению митрополита Хабаровского и Приамурского Артемия от стен Спасо-Преображенского кафедрального собора начнёт шествие традиционный общегородской Крестный ход.
После Божественной литургии в главном храме края, которую возглавит митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий, верующие пройдут с молитвой по улице Тургенева до Градо-Хабаровского собора Успения Божией Матери, расположенного на Комсомольской площади. Начало молитвенного шествия в 12:00, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
По окончании Крестного хода в парке имени Муравьева-Амурского, возле Амурского утёса на сцене «Ракушка» жителей и гостей Хабаровска ждёт праздничная программа с участием лучших коллективов города и края, а также воспитанников епархиальных воскресных школ.
Хабаровская епархия приглашает всех разделить радость этого светлого праздника Троицы, который принято считать днём рождения Церкви.
Как рассказали в городском управлении транспорта мэрии, в связи с проведением Крестного хода 23 июня с 12:00 до 13:00 будет временно изменено движение муниципальных маршрутов регулярных перевозок: троллейбусный маршрут № 1 будет следовать по маршруту «Аэропорт — Улица Московская».
Автобусы маршрутов № 1 Л, 29К будут следовать с улицы Ленина по улице Запарина на улицы Муравьева-Амурского, Комсомольскую и далее по установленной схеме; маршрута № 1С будут следовать с улицы Комсомольской по улицам Муравьева-Амурского, Калинина на улицу Ленина.
Автобусы маршрутов № 14, 19, 82 будут следовать с улицы Муравьева-Амурского по улице Комсомольской на Амурский бульвар, улицу Калинина, с левым поворотом на улицу Муравьева-Амурского. Все схемы движения можно посмотреть на сайте администрации города Хабаровска.
Уточнить информацию о работе маршрутов пассажиры могут у диспетчера по круглосуточному многоканальному телефону 45−00−56.