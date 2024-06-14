В Хабаровске в честь праздника Троицы пройдёт традиционный Крестный ход

Автобусы маршрутов № 1 Л, 29К будут следовать с улицы Ленина по улице Запарина на улицы Муравьева-Амурского, Комсомольскую и далее по установленной схеме; маршрута № 1С будут следовать с улицы Комсомольской по улицам Муравьева-Амурского, Калинина на улицу Ленина.