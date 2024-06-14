Миллион за ребенка: подарят в Хабаровске за рождение в День города

«Я рад приветствовать вас здесь. Хочу отметить, что у нас в городе на данный момент проживает более 70 тысяч семей, которые воспитывают 141 тысячу детей в возрасте до 18 лет. В этом году в Хабаровске на свет появилось в два раза больше малышей, чем в прошлом. В акции “Расти здоровый, малыш” участвуют те, кому посчастливилось 31 мая отмечать сразу два праздника — День рождения ребенка и День города! В следующем году мы планируем увеличить главный приз акции до миллиона рублей. Это приятный подарок для родителей, которые смогут сделать свою жизнь комфортнее и порадовать ребенка подарками», — сообщил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.