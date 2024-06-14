Миллион за ребенка: подарят в Хабаровске за рождение в День города

В следующем году семья, в которой ребенок родится в День города, получит миллион рублей, сообщает пресс-служба администрации города.
Мэр краевой столицы подарил сертификаты на покупку детских товаров и дипломы участникам акции «Расти здоровым, малыш!», в рамках которой главной наградой стали 500 тысяч рублей. Участвовали те семьи, где дети появились на свет 31 мая — День основания Хабаровска. Церемония награждения прошла в Городском дворце культуры.
«Я рад приветствовать вас здесь. Хочу отметить, что у нас в городе на данный момент проживает более 70 тысяч семей, которые воспитывают 141 тысячу детей в возрасте до 18 лет. В этом году в Хабаровске на свет появилось в два раза больше малышей, чем в прошлом. В акции “Расти здоровый, малыш” участвуют те, кому посчастливилось 31 мая отмечать сразу два праздника — День рождения ребенка и День города! В следующем году мы планируем увеличить главный приз акции до миллиона рублей. Это приятный подарок для родителей, которые смогут сделать свою жизнь комфортнее и порадовать ребенка подарками», — сообщил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Главный приз в размере полмиллиона рублей в этом году был разыгран с помощью лотереи и выпал семье Ощепковых.
«Честно говоря, мы не ожидали. Очень приятно получить такой подарок. Для нас это весомая поддержка. Спасибо администрации города за проведение такой акции», — поделился победитель акции, отец семейства Никита Ощепков.
В 2024 году 31 мая в Хабаровске родилось 25 детей — 12 мальчиков и 13 девочек, что в два раза больше по сравнению с прошлым годом.