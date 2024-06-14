До Китая на поезде: власти хотят расширить возможности туризма в Приморье

Согласно информации biang.ru, чиновники хотят пустить поезд между Гродеково и Суйфэньхэ в скором времени. Раньше он уже курсировал по маршруту, однако транспортное сообщение прекратили из-за пандемии COVID-19. В настоящее время по этому участку курсируют только грузовые поезда.