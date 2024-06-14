До Китая на поезде: власти хотят расширить возможности туризма в Приморье

Власти Суйфэньхэ предложили восстановить пассажирское сообщение с Приморским краем по железной дороге. Об этом заговорили 12 июня на совещании Народного правительства города по высококачественному развитию приграничного туризма, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Согласно информации biang.ru, чиновники хотят пустить поезд между Гродеково и Суйфэньхэ в скором времени. Раньше он уже курсировал по маршруту, однако транспортное сообщение прекратили из-за пандемии COVID-19. В настоящее время по этому участку курсируют только грузовые поезда.
В правительстве Приморья официальных комментариев по поводу предложения пока не давали.
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