Красноярцев приглашают на бесплатное обследование организма

Специалисты Мобильного центра здоровья «Лаборатория здоровья» Красноярского краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики проведут бесплатное комплексное обследование организма. Проверка здоровья включает в себя оценку состояния дыхательной и сердечно-сосудистой систем, внутриглазного давления, анализ крови на глюкозу и холестерин, оценку состояния в организме воды, а также мышечной и костной массы с помощью биоимпеданса, сообщает Минздрав края.