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Красноярцев приглашают на бесплатное обследование организма

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Мобильный центр здоровья «Лаборатория здоровья» Красноярского краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики будет работать в эти выходные, 15 и 16 июня.

Источник: НИА Красноярск

15 июня «Лаборатория здоровья» будет принимать жителей и гостей нашего города на острове «Татышев» (площадка ГТО).

Регистрация пациентов: с 10:00 до 15:30.

Прием специалистов: с 10:00 до 17:00.

16 июня Мобильный центр будет работать в рамках общегородского проекта «Яркие БЕРЕГА» в сквере «Энтузиастов».

Регистрация пациентов: с 16:00 до 18:00.

Прием специалистов: с 16:00 до 20:00.

Специалисты Мобильного центра здоровья «Лаборатория здоровья» Красноярского краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики проведут бесплатное комплексное обследование организма. Проверка здоровья включает в себя оценку состояния дыхательной и сердечно-сосудистой систем, внутриглазного давления, анализ крови на глюкозу и холестерин, оценку состояния в организме воды, а также мышечной и костной массы с помощью биоимпеданса, сообщает Минздрав края.

При себе необходимо иметь паспорт или полис.

Напоминаем, что Мобильный центр здоровья «Лаборатория здоровья» создан в рамках реализации федерального проекта «Укрепление общественного здоровья», входящего в национальный проект «Демография».

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