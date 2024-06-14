Красноярцев приглашают на бесплатное обследование организма

15 июня «Лаборатория здоровья» будет принимать жителей и гостей нашего города на острове «Татышев» (площадка ГТО).
Регистрация пациентов: с 10:00 до 15:30.
Прием специалистов: с 10:00 до 17:00.
16 июня Мобильный центр будет работать в рамках общегородского проекта «Яркие БЕРЕГА» в сквере «Энтузиастов».
Регистрация пациентов: с 16:00 до 18:00.
Прием специалистов: с 16:00 до 20:00.
Специалисты Мобильного центра здоровья «Лаборатория здоровья» Красноярского краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики проведут бесплатное комплексное обследование организма. Проверка здоровья включает в себя оценку состояния дыхательной и сердечно-сосудистой систем, внутриглазного давления, анализ крови на глюкозу и холестерин, оценку состояния в организме воды, а также мышечной и костной массы с помощью биоимпеданса, сообщает Минздрав края.
Напоминаем, что Мобильный центр здоровья «Лаборатория здоровья» создан в рамках реализации федерального проекта «Укрепление общественного здоровья», входящего в национальный проект «Демография».