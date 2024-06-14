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В Красноярске благоустраивают набережную Бугача

Здесь будет променад с освещением.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

На набережной Бугача ведутся работы по благоустройству. В этом году преобразят участок от улицы Маерчака, 52, стр. 1, до улицы Камская, 5. Здесь будет освещенный променад. Рабочие под него землю практически разровняли и готовят траншеи для прокладки кабеля для уличного освещения.

На набережной обустроят спуски к воде и детские площадки, установят качели и лавочки, оборудуют зоны для занятий спортом.

Работы проводят по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России. В прошлом году за преображение этого участка проголосовали 18 318 красноярцев.

Планируется, что к концу лета горожане смогут прогуляться по обновленной набережной. В 2025 году на очереди благоустройство набережной на участке от улицы Комбайностроителей, 11, до улицы Камская, 5.

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