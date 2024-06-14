В Красноярске благоустраивают набережную Бугача

На набережной Бугача ведутся работы по благоустройству. В этом году преобразят участок от улицы Маерчака, 52, стр. 1, до улицы Камская, 5. Здесь будет освещенный променад. Рабочие под него землю практически разровняли и готовят траншеи для прокладки кабеля для уличного освещения.
На набережной обустроят спуски к воде и детские площадки, установят качели и лавочки, оборудуют зоны для занятий спортом.
Работы проводят по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России. В прошлом году за преображение этого участка проголосовали 18 318 красноярцев.
Планируется, что к концу лета горожане смогут прогуляться по обновленной набережной. В 2025 году на очереди благоустройство набережной на участке от улицы Комбайностроителей, 11, до улицы Камская, 5.