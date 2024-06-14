В Красноярске благоустраивают набережную Бугача

На набережной Бугача ведутся работы по благоустройству. В этом году преобразят участок от улицы Маерчака, 52, стр. 1, до улицы Камская, 5. Здесь будет освещенный променад. Рабочие под него землю практически разровняли и готовят траншеи для прокладки кабеля для уличного освещения.