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Дождь и холодный ветер обещает погода в Иркутске 14 июня 2024

До +27 прогреется воздух в Иркутске 14 июня.

Сейчас в Ричмонде: +25° 3 м/с 65% 757 мм рт. ст. +25°
Источник: Комсомольская правда

Погода в Иркутске 14 июня 2024 продолжает удивлять жителей столицы региона своими капризами. Сильный ветер, ливень, а через несколько мгновений вновь из-за облаков выглянуло солнце. На пятницу, 14 июня, синоптики обещают именно такие контрасты. Воздух прогреется до +27, но местами возможны дожди и порывистый ветер. Об этом сообщили в Иркутском Гидрометцентр.

Погода в Иркутске 14 июня 2024

— На день в областном центре переменная облачность и слабый дождь. Ветер западный, северо-западный с переходом на юго-восточный 5−10 м/с, температура +25… +27, — поделились в метеобюро.

Погода в Иркутске 14 июня 2024 будет переменчивой, но жаркой. В регионе воздух прогреется до +30 градусов, при солнечной погоде. Также местами по области возможны грозы, утренний туман и небольшие дожди. Ветер достигнет порывов 15−17 м/с.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Новонукутском районе Иркутской области выпал град размером с орех.