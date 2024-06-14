Дождь и холодный ветер обещает погода в Иркутске 14 июня 2024

Погода в Иркутске 14 июня 2024 продолжает удивлять жителей столицы региона своими капризами. Сильный ветер, ливень, а через несколько мгновений вновь из-за облаков выглянуло солнце. На пятницу, 14 июня, синоптики обещают именно такие контрасты. Воздух прогреется до +27, но местами возможны дожди и порывистый ветер. Об этом сообщили в Иркутском Гидрометцентр.