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Стартовал ремонт Омского горсовета

Судя по всему, подрядчик работ по «сохранению объекта культурного наследия» — здания Омского горсовета по Думской, 1 — приступил к исполнению намеченного договором плана.

Источник: SuperOmsk.ru

Об этом говорят фото «СуперОмска», сделанные вечером четверга, 13 июня 2024 года.

В частности, можно заметить, что по левой стороне от главного входа, которая отделена дорогой от здания Музыкального театра, рабочие установили металлическое ограждение, очертив его границы сигнальной лентой. Также неподалеку от действующего в цоколе здания кафе замечен специальный инструмент, необходимый для проведения геодезических работ. Примечательно, что работы стартуют еще до завершения весенней сессии Омского горсовета.

Стоит отметить, что с указанной стороны стены здания 1897 года постройки также испещрены подчас глубокими трещинами. Они, судя по всему, стали следствием потери им устойчивости из-за «увлажнения» фундамента, с чем также предстоит разобраться нанятому подрядчику — барнаульскому ООО «Алтайхимзащита» Татьяны Демчук.

Напомним, к началу ноября 2024 года рабочим необходимо провести гидроизоляцию здания, в том числе «просушить» фундамент, забетонировав особо проблемные зоны и усилить его новыми железобетонными плитами. Ремонт кирпичной кладки также входит в состав работ по сохранению исторического объекта. Стоит сказать, что на первом этапе от подрядчика также ожидают проведения «раскопок»: договором предусмотрено формирование траншей глубиной порядка 2 метров для работы с фундаментом. Судя по всему, зафиксированные на фото ограждения сформированы перед их стартом.

строительство