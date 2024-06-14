Стартовал ремонт Омского горсовета

Напомним, к началу ноября 2024 года рабочим необходимо провести гидроизоляцию здания, в том числе «просушить» фундамент, забетонировав особо проблемные зоны и усилить его новыми железобетонными плитами. Ремонт кирпичной кладки также входит в состав работ по сохранению исторического объекта. Стоит сказать, что на первом этапе от подрядчика также ожидают проведения «раскопок»: договором предусмотрено формирование траншей глубиной порядка 2 метров для работы с фундаментом. Судя по всему, зафиксированные на фото ограждения сформированы перед их стартом.