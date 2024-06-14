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Аэропорт Астаны будет работать по ночам, несмотря на ремонт

АСТАНА, 14 июн — Sputnik. Аэропорт Астаны в пиковый летний период продлевает регламент работы, сообщили в пресс-службе воздушной гавани столицы.

Источник: Sputnik.kz

«На основании обращений со стороны авиаперевозчиков, проектной группой технических специалистов управляющей компании аэропорта оптимизирован технологический процесс по ремонту на аэродроме».

говорится в сообщении.

В связи с высоким сезонным спросом в летний период на воздушные перевозки для удобства пассажиров с сегодняшнего дня продлевается регламент работы аэропорта с ежедневным технологическим перерывом (23:00 до 00:30 часов), добавили в пресс-службе.

«На время проведения работ аэропортом будет обеспечена годность взлетно-посадочной полосы, ремонтные работы будут осуществляться на других участках аэродромных покрытиях с последующим переходом на взлетно-посадочную полосу».

указывается в сообщении.

На сегодня работы ведутся на магистральной рулежной дорожке, что не препятствует функционированию аэропорта.

Авиакомпании, добавили в пресс-службе, пересмотрят расписание по внутренним перелетам, и обеспечат дополнительные рейсы по популярным направлениям.

Пассажирам рекомендовали проверять наличие билетов через официальные сайты авиакомпаний.