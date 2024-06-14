Аэропорт Астаны будет работать по ночам, несмотря на ремонт

«На основании обращений со стороны авиаперевозчиков, проектной группой технических специалистов управляющей компании аэропорта оптимизирован технологический процесс по ремонту на аэродроме».
В связи с высоким сезонным спросом в летний период на воздушные перевозки для удобства пассажиров с сегодняшнего дня продлевается регламент работы аэропорта с ежедневным технологическим перерывом (23:00 до 00:30 часов), добавили в пресс-службе.
«На время проведения работ аэропортом будет обеспечена годность взлетно-посадочной полосы, ремонтные работы будут осуществляться на других участках аэродромных покрытиях с последующим переходом на взлетно-посадочную полосу».
На сегодня работы ведутся на магистральной рулежной дорожке, что не препятствует функционированию аэропорта.
Авиакомпании, добавили в пресс-службе, пересмотрят расписание по внутренним перелетам, и обеспечат дополнительные рейсы по популярным направлениям.
Пассажирам рекомендовали проверять наличие билетов через официальные сайты авиакомпаний.