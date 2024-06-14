Поздравление Игоря Кобзева с Днем медицинского работника

Вы выбрали самую благородную профессию, которая требует глубоких знаний, трудолюбия, полной самоотдачи, чуткости и отзывчивости. А. П. Чехов писал: «Профессия врача — подвиг. Она требует самоотверженности, чистоты духа и чистоты помыслов». В полной мере мы увидели героизм медиков во время пандемии коронавирусной инфекции, когда врачи, медсестры и санитарки с риском для жизни лечили заболевших.
Мы гордимся успехами врачей Иркутской области. За последние годы медицина в нашем регионе сделала качественный рывок. Однако перед медицинским сообществом региона все еще стоят серьезные задачи: повышение эффективности здравоохранения, внедрение современных технологий, совершенствование качества и доступности медицинской помощи, подготовка квалифицированных кадров.
Благодарю медицинских работников Иркутской области за ежедневный добросовестный труд и преданность избранному делу. От всей души желаю здоровья, благополучия и новых профессиональных успехов!
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.