Поздравление Игоря Кобзева с Днем медицинского работника

Вы выбрали самую благородную профессию, которая требует глубоких знаний, трудолюбия, полной самоотдачи, чуткости и отзывчивости. А. П. Чехов писал: «Профессия врача — подвиг. Она требует самоотверженности, чистоты духа и чистоты помыслов». В полной мере мы увидели героизм медиков во время пандемии коронавирусной инфекции, когда врачи, медсестры и санитарки с риском для жизни лечили заболевших.