Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поздравление Игоря Кобзева с Днем медицинского работника

Уважаемые работники и ветераны медицинских учреждений Иркутской области! Примите искренние поздравления с профессиональным праздником — Днем медицинского работника!

Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

Вы выбрали самую благородную профессию, которая требует глубоких знаний, трудолюбия, полной самоотдачи, чуткости и отзывчивости. А. П. Чехов писал: «Профессия врача — подвиг. Она требует самоотверженности, чистоты духа и чистоты помыслов». В полной мере мы увидели героизм медиков во время пандемии коронавирусной инфекции, когда врачи, медсестры и санитарки с риском для жизни лечили заболевших.

Мы гордимся успехами врачей Иркутской области. За последние годы медицина в нашем регионе сделала качественный рывок. Однако перед медицинским сообществом региона все еще стоят серьезные задачи: повышение эффективности здравоохранения, внедрение современных технологий, совершенствование качества и доступности медицинской помощи, подготовка квалифицированных кадров.

Благодарю медицинских работников Иркутской области за ежедневный добросовестный труд и преданность избранному делу. От всей души желаю здоровья, благополучия и новых профессиональных успехов!

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.