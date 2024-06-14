Туристам объяснили, как ездить на отдых без долларов

Исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова также советует гражданам не спешить за долларами, ситуация быстро стабилизируется. Лучше всего будет заранее оплатить полный пакет услуг в рублях, компании сейчас предоставляют такие услуги, рассказала она. Можно еще в России оплатить не только проживание и билеты, но и питание, экскурсии и дополнительные опции, отметила Осипова.