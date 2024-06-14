Туристам объяснили, как ездить на отдых без долларов

Из-за санкций Московская биржа прекратила торги долларами, евро и гонконгскими долларами. Эксперты заявляют, что банки и бизнес быстро адаптируются, а граждан это вообще никак не коснется. Но туристам, которые собираются на отдых за границей, придется как-то выкручиваться из этой ситуации.
Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян отметил, что туры дорожать не будут, так как риски уже были заложены в стоимость услуг. Ситуация с долларами подтолкнет компании переходить на расчеты в национальных валютах дружественных стран, добавил он. Туристам не стоит переживать из-за этой ситуации и скупать доллары по завышенным ценам, добавил эксперт.
Исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова также советует гражданам не спешить за долларами, ситуация быстро стабилизируется. Лучше всего будет заранее оплатить полный пакет услуг в рублях, компании сейчас предоставляют такие услуги, рассказала она. Можно еще в России оплатить не только проживание и билеты, но и питание, экскурсии и дополнительные опции, отметила Осипова.
Также желательно приобрести небольшое количество местной валюты в страхе отдыха, для некоторых государств это можно сделать и в России, пишет «РГ».