Вылет трёх авиарейсов в Москву задержали в аэропорту Иркутска

В аэропорту Иркутска задержали три авиарейса, следовавшие по маршруту «Иркутск — Москва». Одни из них задержан на шесть часов. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
«Рейс был запланирован на 5:40 (время местное) 14 июня. Вылет самолёта перенесен на 11:45», — прокомментировали АиФ-Иркутск в ведомстве.
Также в аэропорту задержаны ещё два авиарейса «Иркутск — Москва». Одни из них должен был отправиться в 9:50. Теперь пассажиры смогут вылететь только в 11:50. Вылет третьего самолёта, запланированный на 7:35, покинет аэропорт в 10:20. Все воздушные судна задержаны из-за позднего прибытия самолётов. Сотрудники Байкало-Ангарской транспортной прокуратурой контролируют соблюдение прав пассажиров.
Ранее в Братске экстренно сел самолёт, который летел из Хабаровска в Красноярск. Во время полёта одному из пассажиров резко стало плохо.
Также АиФ-Иркутск писали о том, как пассажир рейса Москва — Иркутск отказался лететь из-за мужчины, который устроил дебош в самолёте.