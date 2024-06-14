Вылет трёх авиарейсов в Москву задержали в аэропорту Иркутска

Также в аэропорту задержаны ещё два авиарейса «Иркутск — Москва». Одни из них должен был отправиться в 9:50. Теперь пассажиры смогут вылететь только в 11:50. Вылет третьего самолёта, запланированный на 7:35, покинет аэропорт в 10:20. Все воздушные судна задержаны из-за позднего прибытия самолётов. Сотрудники Байкало-Ангарской транспортной прокуратурой контролируют соблюдение прав пассажиров.