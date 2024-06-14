Приметы на Устинов день: что нельзя делать 14 июня 2024 года

В пятницу, 14 июня, отмечается народный праздник, который имеет несколько вариаций названия — Устинов день, Устин-брусничные губы, Устин и Харитон. В этот день вспоминают Иустина Философа (Иустин Мученик) и еще нескольких мучеников, пострадавших за веру — Харитона, Хариты, Евелписта и других.