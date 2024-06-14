Приметы на Устинов день: что нельзя делать 14 июня 2024 года

В пятницу, 14 июня, отмечается народный праздник, который имеет несколько вариаций названия — Устинов день, Устин-брусничные губы, Устин и Харитон. В этот день вспоминают Иустина Философа (Иустин Мученик) и еще нескольких мучеников, пострадавших за веру — Харитона, Хариты, Евелписта и других.
Что можно делать 14 июня:
- в старину верили, что сегодня нужно говорить только правду, а вот совравшему человеку будет потом плохо;
Что нельзя делать 14 июня:
- изготавливать защитные обереги и амулеты;
- незамужним девушкам нельзя доверять красивым словам парней, особенно незнакомых;
- срывать с корнем целебные растения;
- ремонтировать заборы, а также ставить их;
Народные приметы:
- утром пасмурно — к хорошему урожаю яровых культур;
- рядом с муравейником много муравьев — ждите хорошей погоды;
- солнце утром выглядит бледным — вечером будут осадки.