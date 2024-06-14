Иркутянки стали финалистками федерального конкурса «Лига экскурсоводов»

«Мы гордимся тем, что представили наш регион, показали его промышленный потенциал на федеральном конкурсе. Приобрели огромный багаж знаний и опыта, который будем применять в своей жизни. Познакомились с людьми со всех уголков нашей страны, узнали о лучших туристических продуктах других регионов», — поделилась впечатлениями Анастасия Харизоминова.