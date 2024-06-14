Иркутянки стали финалистками федерального конкурса «Лига экскурсоводов»

Эксперты высоко оценили их проекты в номинации «Промышленный туризм».
Анастасия представляла компанию ООО «Медтехсервис», а Мария — фабрику мороженого «Ангария». На заочном этапе конкурса они проводили экскурсии на предприятия и решали кейс-задачи.
Финал «Лиги экскурсоводов» состоялся в рамках международной выставки-форума «Россия». В нем участвовали 210 представителей из 59 субъектов РФ. Одним из конкурсных испытаний была организация мини-экскурсии. Девушки объединили свои усилия и провели квест о промышленности Иркутской области.
«Мы гордимся тем, что представили наш регион, показали его промышленный потенциал на федеральном конкурсе. Приобрели огромный багаж знаний и опыта, который будем применять в своей жизни. Познакомились с людьми со всех уголков нашей страны, узнали о лучших туристических продуктах других регионов», — поделилась впечатлениями Анастасия Харизоминова.
Профессионализм конкурсантов на разных этапах оценивали эксперты, путешественники, лидеры общественного мнения, студенты, а также выдающиеся деятели.
Финалисты присоединятся к флагманскому проекту «Знание. Лектор» Российского общества «Знание» и сообществу проекта «Мастера гостеприимства» платформы «Россия — страна возможностей». Также они смогут представить свои туристические предложения в рамках программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие». Еще одной наградой стала возможность пройти профильную программу повышения квалификации, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.