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В Кузбассе школьный автобус с детьми попал в аварию

Сообщается, что прокурор выехал на место.

Прокуратура Кемеровской области — Кузбасса В Telegram-канале сообщила о ДТП с участием школьного автобуса на 132 километре трассы «Кемерово — Новокузнецк».

Сообщается, что в аварии пострадали пять пассажиров автобуса, в том числе двое несовершеннолетних. На место выехал и.о. прокурора Прокопьевского района. В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По данному факту прокуратурой организована проверка.

Ранее мы сообщали, что в январе 2024 года на трассе «Кемерово — Новокузнецк» водитель не выбрал безопасную скорость и дистанцию и въехал в школьную «ГАЗель». От удара автобус съехал с проезжей части.