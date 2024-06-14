В Кузбассе школьный автобус с детьми попал в аварию

Прокуратура Кемеровской области — Кузбасса В Telegram-канале сообщила о ДТП с участием школьного автобуса на 132 километре трассы «Кемерово — Новокузнецк».
Сообщается, что в аварии пострадали пять пассажиров автобуса, в том числе двое несовершеннолетних. На место выехал и.о. прокурора Прокопьевского района. В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По данному факту прокуратурой организована проверка.
Ранее мы сообщали, что в январе 2024 года на трассе «Кемерово — Новокузнецк» водитель не выбрал безопасную скорость и дистанцию и въехал в школьную «ГАЗель». От удара автобус съехал с проезжей части.